Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямогольной формы длиной 30 см шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 ширеной 20см сделать такую кормушку ?

Математика

Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямогольной формы длиной 30 см шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 ширеной 20см сделать такую кормушку ?

Автор: Гость