Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямогольной формы длиной 30 см шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 ширеной 20см сделать такую кормушку ?
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямогольной формы длиной 30 см шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 ширеной 20см сделать такую кормушку ?
Ответ(ы):
Гость:
------------------ Надо: 600(см в кв) = 30см х 20см Имеется: 640(см в кв) = 20см х 32см! Ответ:Можно
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