Для изготовления напитка взяли 2 л малинового сиропа по цене 43 руб. за 1 л и 23 л родн??ковой воды по цене 3 руб. за 1 л. Какова цена 1 л получившегося напитка?
Математика
Для изготовления напитка взяли 2 л малинового сиропа по цене 43 руб. за 1 л и 23 л родн??ковой воды по цене 3 руб. за 1 л. Какова цена 1 л получившегося напитка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*43=86 руб стоимость сиропа 23*3=69 руб = стоимость воды 2+23=25 л всего напитка 86+69=155 руб стоимость напитка 155:25=6,2 = 6 руб 20 коп - цена 1л напитка Ответ: 6 руб.20 коп
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