Для изготовления напитка взяли 2 л малинового сиропа по цене 43 руб. за 1 л и 23 л родн??ковой воды по цене 3 руб. за 1 л. Какова цена 1 л получившегося напитка?

Математика

Для изготовления напитка взяли 2 л малинового сиропа по цене 43 руб. за 1 л и 23 л родн??ковой воды по цене 3 руб. за 1 л. Какова цена 1 л получившегося напитка?

Автор: Гость