Для каких из ниже перечисленных реакций повышение давления и понижение температуры будут смещать равновесие в одном направлении. Пожалуйста развернутый ответ
Химия
Для каких из ниже перечисленных реакций повышение давления и понижение температуры будут смещать равновесие в одном направлении. Пожалуйста развернутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При повышении давления равновесие смещается в сторону наименьшего объема, а при понижении температуры в сторону экзотермической реакции+Q ответ: а г д е
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