Морфемный разбор слова возникший

Русский язык
Морфемный разбор слова возникший
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возник корень ш суффикс ий окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Яку їжу треба вживати щоб бути сильним та енергічним
Ответить
Геометрия
Точка Е ---середина большего основания AD равнобедренной трапеции ABCD, ED=EC,углBAD=60 градусов.Докажите ,что четырёхугольник ABCE является ромбом.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!! Нужно до завтра!!! Срочно!!!
Ответить
Русский язык
(Помогите плиз нужно написать предложение другими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, пр...
Ответить
Математика
Масса чотирех однакових посилок з фруктами 32 кг.Скильки посилок потрибно ,щоб роз??ласти в них 64 кг фруктив.
Ответить