Морфемный разбор слова возникший
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Морфемный разбор слова возникший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возник корень ш суффикс ий окончание
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