Точка Е ---середина большего основания AD равнобедренной трапеции ABCD, ED=EC,углBAD=60 градусов.Докажите ,что четырёхугольник ABCE является ромбом.
Геометрия
Точка Е ---середина большего основания AD равнобедренной трапеции ABCD, ED=EC,углBAD=60 градусов.Докажите ,что четырёхугольник ABCE является ромбом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После Дано и его инф, пишешь Доказать (можно кратко типо Док-ть) И рисуешь ромб , Его углы называешь ABCD , верхний угол - A, нижний - B , левый - C или D, правый - C или D. Посередине ромба ставишь точку E.И прочеркиваешь линию от C до D (через точку E) И в принципе все!
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