(Помогите плиз нужно написать предложение другими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.
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(Помогите плиз нужно написать предложение другими словами) И иногда случается так, что произнесенная речь потрясает слушателей, а те же слова, просто записанные на бумаге, не производят абсолютно никакого впечатления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произнесенная речь впечатляет больше, чем те же слова, записанные на бумаге
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