Для каких целей люди используют модели

Гость: Гость:

1) для моделирования своих проектов 2) для хранения информации о пациентах 3) для создания презентаций к урокам, для хранения информации об учениках 4) для связи с коллегами через интернет 5) для хранения и учета информации о бюджете 6) коМ/Спозитор? ? 7) для хранения информации о встречах, делах начальника 8) для быстрого написания текста, хранения его 9) для создания картин на нем, для поиска вдохновения 10) для создания новых моделей, поиска через интернет чего-то нового и хранения это на ПК