В данние слова вставить пропущенные сочетания Жи Ши

Русский язык
В данние слова вставить пропущенные сочетания Жи Ши
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Пушистый Маршировать Наживка Пружина Ширина Душистый
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