Помогите! Решите уравнение x+48=94 234+y=452 x-174=206 378-b=165

Математика
Помогите! Решите уравнение x+48=94 234+y=452 x-174=206 378-b=165
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+48=94 х=94-48 х=46 234+у=452 у=452-234 у=218 х-174=206 х=206+174 х=380 378-b=165 b=378-165 b=213
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