Какой синоним к слову «этимология» предлагал автор «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль?

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Какой синоним к слову «этимология» предлагал автор «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль?

Автор: Гость