Для хлібзаводу змолили на борошно 24 мішки пшениці та 18 мішків жита.Пшениці змолол?? на 420кг більше ніж жита.Яку масу пшениці та жита змололи окремо,якщо маса всих мішків однакова

Математика

Для хлібзаводу змолили на борошно 24 мішки пшениці та 18 мішків жита.Пшениці змолол?? на 420кг більше ніж жита.Яку масу пшениці та жита змололи окремо,якщо маса всих мішків однакова

Автор: Гость