Почему люди любят сказки

Литература
Почему люди любят сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мы были маленькими, у каждого из нас был свой мир, в котором нам было уютно. Детская фантазия не знает границ.   С возрастом мы перестаём верить в чудо, но по - прежнему мечтаем жить в своём мире. Чтобы хоть ненадолго  погрузиться в него, можем почитать сказки, чтобы вновь очутиться в детстве.
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