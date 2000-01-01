Почему люди любят сказки

Гость: Гость:

Когда мы были маленькими, у каждого из нас был свой мир, в котором нам было уютно. Детская фантазия не знает границ. С возрастом мы перестаём верить в чудо, но по - прежнему мечтаем жить в своём мире. Чтобы хоть ненадолго погрузиться в него, можем почитать сказки, чтобы вновь очутиться в детстве.