Булгаков "Собачье Сердце" К чему пришел профессор в результате своего эксперимента? Совпадает ли позиция профессора с мнением автора?В чем причина живучести "шариковщины" как общественного и нравственного явления в наше время...

Гость: Гость:

Профессор попытался очеловечить собаку, но увы, в человеческом облике собачьи привычки так и остались. Возможно, автор хотел показать, что многие из нас живут не как люди, а поведение наше можно сравнить с поведением животного. Как бы мы не пытались перевоспитать человека, прежние его привычка рано или поздно проявятся.