Булгаков "Собачье Сердце" К чему пришел профессор в результате своего эксперимента? Совпадает ли позиция профессора с мнением автора?В чем причина живучести "шариковщины" как общественного и нравственного явления в наше время...
Литература
Булгаков "Собачье Сердце" К чему пришел профессор в результате своего эксперимента? Совпадает ли позиция профессора с мнением автора?В чем причина живучести "шариковщины" как общественного и нравственного явления в наше время? В кратце можно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессор попытался очеловечить собаку, но увы, в человеческом облике собачьи привычки так и остались. Возможно, автор хотел показать, что многие из нас живут не как люди, а поведение наше можно сравнить с поведением животного. Как бы мы не пытались перевоспитать человека, прежние его привычка рано или поздно проявятся.
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