Помогите посчитать!очень срочно нужно!решение и ответ!устный счет номер 12 и номер 13
Математика
Помогите посчитать!очень срочно нужно!решение и ответ!устный счет номер 12 и номер 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 12 1) 192 + 128 = 320 2) 200 * 2 = 400 3) 8 * 120 = 960 4) 245 * 4 = 980 5) 475 - (125 - 72) = 475 - 53 = 422 6) 308 * 3 = 924 7) 350 : 7 = 50 8) 7 + 30 + 25 = 62 9) 25 * 40 = 1000 дм = 100 м 10) 250 - 7*32 = 250 - 224 = 26 р Номер 13 1) 20 * 37 = 740 2) 240 * 3 = 720 3) 7 * 12 + 3 = 87 4) (25+38) : 7 = 9 5) 856 : 4 = 214 6) 870 - (34 + 65) = 771 7) 5 8) 35 * 100 = 3500 см 9) P = 12 * 2 + 4 * 2 = 24 + 8 = 32 a = 32 : 4 = 8 см (одна сторона) S = 8 * 8 = 64 см² 10) 20 * 11 = 220 дней
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