Произведите фонетический разбор данных слов: Большого, язык. заранее спасибо)
Русский язык
Произведите фонетический разбор данных слов: Большого, язык. заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большого-[б а л` ш о в а] б-[б]-согласный, твёрдый, звонкий о-[а]-гласный, безударный л-[л`]-согласный, мягкий, звонкий ь- ш-[ш]-согласный, твёрдый,глухой о-[о]-гласный, ударный г-[в]-согласный, твёрдый, звонкий о-[а]-гласный, безударный 8 букв,7 звуков, 3 слога Язык-[й а з ы к] я-[й]-согласный, мягкий, звонкий \[а]-гласный, безударный з-[з]-согласный, твёрдый, звонкий ы-[ы]-гласный,ударный к-[к]-согласный, твёрдый, глухой. 4 буквы, 5 звуков, 2 слога.
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