Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 23 см и 33 см. Найдите расстояние от этой точки до плоскости, если проекции наклонных относятся как 2 : 3 . (помогите пожалуйста заранее спасибо)
Математика
Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 23 см и 33 см. Найдите расстояние от этой точки до плоскости, если проекции наклонных относятся как 2 : 3 . (помогите пожалуйста заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x² + 4*y² = 23² x² + 9*y² = 33² 9x² + 36*y² = (3*23)² 4x² + 36*y² = (2*33)² 5x² = 69² - 66² 5x² = (69 - 66)(69 + 66) 5x² = 3*135 x² = 81 x = 9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза&
Алгебра
(3/5а-2/7в)×(2/7в+3/5а) представить многочлен в стандартном виде можно быстрее . если я завтра не принесу решеные примеры то мне конец
Русский язык