Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза

Физика
Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W=L*I^2/2 I2=3*I1 L2=L1/3 W=W1*3
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