Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза

Физика

Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза

Автор: Гость