Составьте предложения со словами ареал,дефляция, будировать

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Составьте предложения со словами ареал,дефляция, будировать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Варшаве он жил в будирующем одиночестве блудного сына.
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