Как объяснить слово неприлично , лакомый кусочек , изобретение , доверчиво

Гость: Гость:

Привет я Руслана , если у тебя возникнут вопросы обращайся к нам.Я скажу тебе так эти слова культурны и ты можешь всё что хочешь написать, потому что это культурно и вежливо, даже если ты на пишишь " Могли бы вы подать мне пожалуйста лакомный кусочик",. это был пример.