Как объяснить слово неприлично , лакомый кусочек , изобретение , доверчиво
Литература
Как объяснить слово неприлично , лакомый кусочек , изобретение , доверчиво
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет я Руслана , если у тебя возникнут вопросы обращайся к нам.Я скажу тебе так эти слова культурны и ты можешь всё что хочешь написать, потому что это культурно и вежливо, даже если ты на пишишь " Могли бы вы подать мне пожалуйста лакомный кусочик",. это был пример.
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