Jim has got a cat. His cat is fat.it is not slim.It cannot skip. it can sing.

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Jim has got a cat. His cat is fat.it is not slim.It cannot skip. it can sing.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джим получил кот. Его кошка сало.он не тонкий.Она не может пропустить. он может петь
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