Как будет по англ. Конечно. У нас есть белые и голубые шарфы

Английский язык
Как будет по англ. Конечно. У нас есть белые и голубые шарфы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Of course. We have white and blue scarfs
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