Как будет по англ. Конечно. У нас есть белые и голубые шарфы
Английский язык
Как будет по англ. Конечно. У нас есть белые и голубые шарфы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Of course. We have white and blue scarfs
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Пожалуйста помогите решит задачу на солнце согрелись несколько котов,они имели 10 лап больше чем уш . сколько кошек согрелись на солнце
Физика
Как изменится энергия магнитного поля катушки с током если ток через катушку увеличить в 3 раза, а индуктивность уменьшить в 3 раза