Для корм птиц зим,загатов72кг семян в декабре 17кг январе 8кг больше
Математика
Для корм птиц зим,загатов72кг семян в декабре 17кг январе 8кг больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непонятно написано Что надо узнать? Пишите ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Первый мастер изготовил 15 плат для компьютеров за час, а второй на 3 платы больше. Сколько всего изготовили плат для компьютеров, если они работал...
Математика
От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии...
Русский язык
Составьте 2 3 предложения сложных с любыми из данных слов белорусский ,киргиский, казацский ,индуский ,одеский, матроский, украинский.