От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?
Математика
От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 80 + 90 ) * 3 = 510 км будет между ними через 3 часа
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