От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?

Математика

От одной станции в противоположных направлениях одновременно отъехали два поезд??. Скорость одного 80 км/ч, а другого - 90км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа?

Автор: Гость