Анализ стихотворения "Первый ландыш" А.А.Фет. 1.Тема 2.Главная мысль 3.приемы худ??жественной выразительности 4.Средства художественной выразительности

Гость: Гость:

Решение:1. Тема природы – это основное направление поэта. Анализ стихотворений Фета дает понять, насколько он любил родной край, как трепетно относился к растениям, животным. Ярким примером любви его к окружающему миру является стихотворение «Первый ландыш». Это небольшое, но очень яркое и запоминающееся произведение Фет написал весной 1854 года. Тогда он возвращался домой после прогулки через весенний лес и был поражен красотой и богатством природы, которая только пробуждалась после долгой зимней спячки. Всего 12 строчек, а как точно и эмоционально автор описал красоту весеннего леса, погожий солнечный день, прелесть хрупкого ландыша и возвышенные человеческие чувства! Анализ стихотворения Фета показывает, насколько удачно поэт отмечает мельчайшие детали окружающего мира. После прочтения этой работы перед глазами сразу возникает картина красивой лесной поляны, на которой кое-где лежит снег, а сквозь него робко выглядывают первые ландыши. Автор не просто так предвестником весны назвал именно этот цветок. Первые подснежники говорят лишь об уходящей зиме, а вот ландыши открыто заявляют, что весна уже пришла и стала полноправной хозяйкой. Образ весенних цветов дополняет яркое солнце, дарящее свои теплые, но еще не жгучие лучи. 2. Главная мысль стихотворения передать красоту, нежность, и любовь к природе. 3. Художественные средства: Роль, метафора, эпитеты, стравнения, олицетворения. 4. Эпитеты:первый луч, весенний ярок,робкий воздух,жизни молодой.Сравнения метафорры: сравнивают подарок,дева Олицетворение: вздох благоухает