ХЕЛП!!1!1 Используя приставки (при- и до-) придумать слова с корнями -раст-, -лож-, -бир-, -кас-, -лет-.
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ХЕЛП!!1!1 Используя приставки (при- и до-) придумать слова с корнями -раст-, -лож-, -бир-, -кас-, -лет-.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приложила бинт. Добирала малину(бред написала я). Прилетные птицы. Дорасти до неба :D. Прикос(кос;кас)нулась пальцем
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