ХЕЛП!!1!1 Используя приставки (при- и до-) придумать слова с корнями -раст-, -лож-, -бир-, -кас-, -лет-.

Русский язык

ХЕЛП!!1!1 Используя приставки (при- и до-) придумать слова с корнями -раст-, -лож-, -бир-, -кас-, -лет-.

Автор: Гость