Помогите срочно! Переведите текст на русский язык. Пожалуйста мне перевод нужен, срочно! У меня будут это на английском спрашивать пожалуйста помогите.

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Помогите срочно! Переведите текст на русский язык. Пожалуйста мне перевод нужен, срочно! У меня будут это на английском спрашивать пожалуйста помогите.

Автор: Гость