Помогите срочно! Переведите текст на русский язык. Пожалуйста мне перевод нужен, срочно! У меня будут это на английском спрашивать пожалуйста помогите.

Другие предметы
Помогите срочно! Переведите текст на русский язык. Пожалуйста мне перевод нужен, срочно! У меня будут это на английском спрашивать пожалуйста помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда же делся текст???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помагите пожалуста всё надо
Ответить
Алгебра
Разложить на множетили 18a²-12ab²; 3a(b+4)+2c(-b-4); x²+2xy-4x-8y; Решить уравнение x²(x+2)-(x+2)(x²-x-3)=0
Ответить
Математика
-9 меньше равно х <-6
Ответить
Химия
Назвать известные химические свойства жиров.
Ответить
Английский язык
Написать про животное из красной книги на АНГЛИЙСКОМ
Ответить