Помогите пожалуйста определить количество звуков и букв

Русский язык
Помогите пожалуйста определить количество звуков и букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своей (сваей) 5б, 5 зв. Ценность (ценнсть) 8б, 7зв. Чтобы (штобы) 5б, 5 зв
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