-×=-31-18 помогите решить плииз
Математика
-×=-31-18 помогите решить плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- х = 13 х = -13 ответ: - х не может быть так что мы меняем и делаем х = -13
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