Сообщение "Рекордсмен движения" (ЖИВОТНОЕ) напишите побольше!

Биология
Сообщение "Рекордсмен движения" (ЖИВОТНОЕ) напишите побольше!
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Гость:
Муравей,пчела,гепард,олень,муха,крыса,антилопа
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