Составьте 2 3 предложения сложных с любыми из данных слов белорусский ,киргиский, казацский ,индуский ,одеский, матроский, украинский.

Русский язык
Составьте 2 3 предложения сложных с любыми из данных слов белорусский ,киргиский, казацский ,индуский ,одеский, матроский, украинский.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю белорусский язык я люблю киргирские горы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли с проверкой 400+500 90+80 870-50 160+80
Ответить
Экономика
Реши анаграммы и вычеркни лишнее слово РЕДИНА НИСЕПИЯ ЛАПАЗРАТ ОСОИЕБП
Ответить
Биология
Сообщение "Рекордсмен движения" (ЖИВОТНОЕ) напишите побольше!
Ответить
Литература
Анализ стихотворения "Первый ландыш" А.А.Фет. 1.Тема 2.Главная мысль 3.приемы худ??жественной выразительности 4.Средства художественной в...
Ответить
Математика
-×=-31-18 помогите решить плииз
Ответить