Составьте 2 3 предложения сложных с любыми из данных слов белорусский ,киргиский, казацский ,индуский ,одеский, матроский, украинский.
Русский язык
Составьте 2 3 предложения сложных с любыми из данных слов белорусский ,киргиский, казацский ,индуский ,одеский, матроский, украинский.
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Гость:
Я знаю белорусский язык я люблю киргирские горы
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