Прочитай текст и выбери подходящий по смыслу слова

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Прочитай текст и выбери подходящий по смыслу слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)bathroom c)bathroom
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