Для легкового автомабилятребуется 9л бензинана 100км пути скольколитровбензинапо??ребуетсяна 500км пути при той же норме расхода бензина
Математика
Для легкового автомабилятребуется 9л бензинана 100км пути скольколитровбензинапо??ребуетсяна 500км пути при той же норме расхода бензина
Ответ(ы):
Гость:
9*5=45 литров понадобится
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