Для легкового автомабилятребуется 9л бензинана 100км пути скольколитровбензинапо??ребуетсяна 500км пути при той же норме расхода бензина

Математика

Для легкового автомабилятребуется 9л бензинана 100км пути скольколитровбензинапо??ребуетсяна 500км пути при той же норме расхода бензина

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