Номер 6, задача б). Помогите сделать задачу.
Математика
Номер 6, задача б). Помогите сделать задачу.
Ответ(ы):
Гость:
1) 100.000 : 50 × 1 = 20.000 (г) весят отходы . 2)100.000 - 20.000 = 80.000(г) весит очищенная морковь. 3)40+ 30+ 30=100 (п) всего. 4)80.000 : 100 = 800(г) весит один пакет. 5) 800 ÷40 = 32.000(г) весит первый пакет. 6) 800× 30 = 24.000(г) весит второй пакет. 7) 800× 30 =24.000(г) весит третий пакет. Ответ: 32.000 г весит первый пакет, 24.000 весит второй пакет, 24.000 весит третий пакет.
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