Для нагревания стальной детали массой 400 г от 20C до 1500С необходимо количество тепл??ты ( удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кг* С)

Физика

Для нагревания стальной детали массой 400 г от 20C до 1500С необходимо количество тепл??ты ( удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кг* С)

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