Для нагревания стальной детали массой 400 г от 20C до 1500С необходимо количество тепл??ты ( удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кг* С)
Физика
Для нагревания стальной детали массой 400 г от 20C до 1500С необходимо количество тепл??ты ( удельная теплоёмкость стали 500Дж/(кг* С)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cmt Q=500*0.4*1480=296кДж
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