Для оброботки поля площадью 600 гектаров его разделили между тремя бригадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригда? Реши 2 способоми
Математика
Для оброботки поля площадью 600 гектаров его разделили между тремя бригадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригда? Реши 2 способоми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 1 бригада 3х - 2 бригада 2х - 3 бригада х + 3х +2х = 600 6х = 600 х = 100га- 1бр. 3 * 100 = 300га - 2бр. 2 * 100 = 200га - 3бр. 1бр - 1часть 2бр. - 3части 3бр. - 2части всего 6частей. 600 : 6 = 100га. - 1бр. 100 *3 = 300га. - 2бр. 100 *2 = 200га. - 3бр.
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