Для оброботки поля площадью 600 гектаров его разделили между тремя бригадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригда? Реши 2 способоми

Математика

Для оброботки поля площадью 600 гектаров его разделили между тремя бригадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригда? Реши 2 способоми

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