Для оклейки стен в одной комнате купили 10 рулонов обоев, а во второй - 15. Всего 250 м обоев. Сколько метров обоев ушло на оклейку каждой комнаты?

Математика

Для оклейки стен в одной комнате купили 10 рулонов обоев, а во второй - 15. Всего 250 м обоев. Сколько метров обоев ушло на оклейку каждой комнаты?

Автор: Гость