Для оклейки стен в одной комнате купили 10 рулонов обоев, а во второй - 15. Всего 250 м обоев. Сколько метров обоев ушло на оклейку каждой комнаты?

Математика
Для оклейки стен в одной комнате купили 10 рулонов обоев, а во второй - 15. Всего 250 м обоев. Сколько метров обоев ушло на оклейку каждой комнаты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может 450 ,но врядле
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