Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана-Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела вычисляется по формуле: P=cST^4, где c=5,7 * 10^-8 - числовой коэффициент, площадь измеряется...

Алгебра

Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана-Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела вычисляется по формуле: P=cST^4, где c=5,7 * 10^-8 - числовой коэффициент, площадь измеряется в квадратных метрах, температура - в градусах Кельвина, а мощность - в ваттах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь S=1/81 * 10^16 м^2, а излучаемая ею мощность P не менее 9,12 * 10^21 Вт. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды (в градусах Кельвина)

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