для организации праздника купили 99 метров ткани на скатерти израсходовали 11 метр??в после того как зашили 19 костюмов осталось еще 12метров.Сколько метров ткани пошло на пошив 1 костюма?
Математика
для организации праздника купили 99 метров ткани на скатерти израсходовали 11 метр??в после того как зашили 19 костюмов осталось еще 12метров.Сколько метров ткани пошло на пошив 1 костюма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 99-11=88 м - осталось от скатертей. 2) (88-12):19 = 4 м - пошло на 1 костюм
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