для организации праздника купили 99 метров ткани на скатерти израсходовали 11 метр??в после того как зашили 19 костюмов осталось еще 12метров.Сколько метров ткани пошло на пошив 1 костюма?

Математика

для организации праздника купили 99 метров ткани на скатерти израсходовали 11 метр??в после того как зашили 19 костюмов осталось еще 12метров.Сколько метров ткани пошло на пошив 1 костюма?

Автор: Гость