Сочинение берегите природу с числительными
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Сочинение берегите природу с числительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.Каждый из нас является неотъемлемой частью природы. Нам нравиться наблюдать за первой капелью, предвещающей начало весны; за первым снегом, превращающим город в белую сказку; за осенним листопадом, устилающим землю золотым ковром. Однако все чаще мы забываем, что вся эта красота очень зависит от нас, от того как мы к ней относимся. Ведь всего этого не будет, если люди не перестанут превращать нашу планету в большую мусорную свалку.
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