Для отделки одного халата требуется 70 см тесьмы. сколько халатов можно отделать, если тесьмы осталось 2 метра?
Математика
Для отделки одного халата требуется 70 см тесьмы. сколько халатов можно отделать, если тесьмы осталось 2 метра?
Ответ(ы):
Гость:
2 халата, т. к. 70*2=140 см - 1м40см на третий уже не хватит:) Так что ответ : 2 халата
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