Для отправки детей в летний лагерь было подано 8 одинаковых автобусов. Если бы в каждом автобусе было на 15 мест больше, то в них смогли бы разместиться 360 человек. Сколько было в каждом автобусе?
Математика
Для отправки детей в летний лагерь было подано 8 одинаковых автобусов. Если бы в каждом автобусе было на 15 мест больше, то в них смогли бы разместиться 360 человек. Сколько было в каждом автобусе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 15*8=120 мест 2)360–120=240мест
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