Для передачи секретного сообщения из 29 букв русского языка использовался равномерный двоичный код. Какова длина переданного двоичного кода, если исходное сообщение состояло из 30 символов?

Информатика
Для передачи секретного сообщения из 29 букв русского языка использовался равномерный двоичный код. Какова длина переданного двоичного кода, если исходное сообщение состояло из 30 символов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=2^i так как символов 29, то округляем в большую сторону и берем 36 N=2^6 значит на 1 символ приходится 6 бит   6*30=180
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