Для перевозки груза машине грузоподъемностью 7, 5 т пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов придется сделать машине грузоподъемностью 9 т для перевозки того же груза? Как сделать краткую запись?Можно решить пропорцией

Математика

Для перевозки груза машине грузоподъемностью 7, 5 т пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов придется сделать машине грузоподъемностью 9 т для перевозки того же груза? Как сделать краткую запись?Можно решить пропорцией

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