Для перевозки груза машине грузоподъемностью 7, 5 т пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов придется сделать машине грузоподъемностью 9 т для перевозки того же груза? Как сделать краткую запись?Можно решить пропорцией
Математика
Для перевозки груза машине грузоподъемностью 7, 5 т пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов придется сделать машине грузоподъемностью 9 т для перевозки того же груза? Как сделать краткую запись?Можно решить пропорцией
Ответ(ы):
Гость:
7,5т.=12рейсов 9т.-? 7,5*12=90т. вес груза 90:9=10 рейсов
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