Когда и где враг впервые прорвался к Волге?
История
Когда и где враг впервые прорвался к Волге?
Ответ(ы):
Гость:
в Сталинградской битве. В истории это известно под названием (Когда Волга была красной от крови.) Сталинградская битва, дата:17 июля 1942 - 2 февраля 1943
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