Помогите плиз. какая была награда за победу в Олимийских играх в древней Греции?
История
Помогите плиз. какая была награда за победу в Олимийских играх в древней Греции?
Ответ(ы):
Гость:
Одимпнопнк всю жизнь пользовался большим почетом. Ему отводились лучшие места в театре п на празднествах, часто его освобождали от общих повинностей и налогов, иногда государство назначало ему пожизненную пенсию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Информатика
При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла