Помогите плиз. какая была награда за победу в Олимийских играх в древней Греции?

История
Помогите плиз. какая была награда за победу в Олимийских играх в древней Греции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одимпнопнк всю жизнь пользовался большим почетом. Ему отводились лучшие места в театре п на празднествах, часто его освобождали от общих повинностей и налогов, иногда государство назначало ему пожизненную пенсию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Плиз помогите написать сообщенние про казаских спортсменов сразу спс)))
Ответить
Математика
Число 39/65 сократить
Ответить
Русский язык
Помогите плиз!!!! Подберите стих или литературный пример со словами Хорош и Горяч.
Ответить
Информатика
При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла
Ответить
Русский язык
67.Спишите, вставляя в предложения пропущенные. имена. существительные полынья свинья в нужной падежной форме Шла весной по льду свинья Ей по...
Ответить