Число 39/65 сократить
Математика
Число 39/65 сократить
Ответ(ы):
Гость:
Сократить смотря до каких тут если не ошибаюсь идет период и одз у них нету нок и нод тоже А если общий ответ деления то будет 0.6
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