При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла

Информатика

При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла

Автор: Гость