При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла
Информатика
При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла
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