При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла

Информатика
При открытии документа с диска пользователь должен указать.... а) размер файла б) тип файла в) дату создания файла г) имя файла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
67.Спишите, вставляя в предложения пропущенные. имена. существительные полынья свинья в нужной падежной форме Шла весной по льду свинья Ей по...
Ответить
Русский язык
Как подчеркнуть предложения Мой дед-рыбак
Ответить
Русский язык
Исконно русское наречие слова лаконично
Ответить
Химия
Напишите структурные формулы всех изомерных алифатических аминов, имеющих соста?? C3H5N/ И дать им названия
Ответить
Русский язык
Вилка Замени одну букву чтоб получилось новое слово
Ответить