Помогите плиз!!!! Подберите стих или литературный пример со словами Хорош и Горяч.
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Помогите плиз!!!! Подберите стих или литературный пример со словами Хорош и Горяч.
Ответ(ы):
Гость:
Как же он горяч да и хорош!
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