Составте уравнения к задачам Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея, если вся покупка стоила 1711 рублей.

Математика

Составте уравнения к задачам Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея, если вся покупка стоила 1711 рублей.

Автор: Гость