Составте уравнения к задачам Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея, если вся покупка стоила 1711 рублей.
Математика
Составте уравнения к задачам Для зимнего сада купили шесть одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей. Сколько стоила одна орхидея, если вся покупка стоила 1711 рублей.
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