Для плоских червей характерно 1)Наличие лучевой симметрии тел 2)наличие радиальн??й или двухсторонней симметрии тела 3)наличие двухсторонней симметрии тела 4)отсутсвие симметрии тела
Биология
Для плоских червей характерно 1)Наличие лучевой симметрии тел 2)наличие радиальн??й или двухсторонней симметрии тела 3)наличие двухсторонней симметрии тела 4)отсутсвие симметрии тела
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Гость:
Для плоских червей характерна двусторонняя симметрия тела
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